全國公務人員協會前理事長李來希於臉書發文分享自己購買2隻土雞腿竟要價508元，哀號物價飛漲並大喊「搶錢嗎！」，引發網友討論。農委會主委陳吉仲也回應稱「肉雞、土雞批發市場過去這一個月很穩定。」官式說法令李來希怒批「兩根雞腿508元在你們嘴裡，竟然成了常態？」。

李來希30日在臉書發文表示，救人喔！兩隻土雞雞腿肉要價508元，是搶錢嗎？為了燉煮咖啡雞湯，剛剛走了一趟花蓮傳統菜市場，隨手挑了一隻土雞的兩隻雞腿，秤重竟要價508元，嚇死人了，可是腿已經剁了，無法還價，更不能退貨，只能咬牙忍痛付帳。

李來希感慨說，唉！親愛的總統大人啊！妳知道民間疾苦嗎？物價飛漲，不分在職與退休者，同是受其害，調薪不能只調現職人員，退休者更慘；他也認為，調薪不能時程不一，一個初一、一個十五，能同期同日調整嗎？

李來希的發文引來農委會主委陳吉仲回應說，米的價格絕對非常穩定，現在進入冬天是蔬菜盛產期也沒問題，比較關心的是畜產與漁產，豬肉價格都在綠燈區，批發價格維持在每百公斤7500多元上下，而肉雞、土雞、雞蛋也穩定供應。李來希被2支土雞腿要價508元嚇一跳，則被陳吉仲冷回應「肉雞、土雞、雞蛋也穩定供應」，不提價格問題。

李來希不由再上臉書表示不滿，貼文指出「農委會主委也站出來消毒了！只是你們知道民間疾苦嗎？兩根雞腿508元在你們嘴裡，竟然成了常態？意思就是本來就這樣，李來希們少見多怪，是這樣子嗎？吃吧！再貴也要吃，不然你們咬我嗎？」；網友也附和表示：「唉！不只塔綠班作風，還晉惠帝附身」、「還好他沒說 ，吃不起的話建議吃萊豬，便宜又可以變瘦喔」。