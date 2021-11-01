雲林縣口湖鄉民眾針對台澎電網正式運轉，要求設置電磁波偵測器。圖為2019年口湖鄉民抗議陸纜工程。（本報資料照片）

台電「台澎海底電纜」工程歷經16年，上個月30日正式通電營運，「台澎電網」線路從澎湖縣湖西鄉到雲林縣口湖鄉，口湖鄉民1日表示陸上電纜經過住宅區及學校周邊，經不斷陳情抗爭無效，只能無奈接受，未來將要求台電設置電磁波偵測器，隨時監測電磁波是否超量，確保自身安全。

台電公司「台灣至澎湖161KV電纜線路工程」，從雲林縣口湖鄉設置16萬1000伏特電纜通往澎湖，工程自2005年起展開規畫，包括海纜58.8公里、陸纜9.1公里，全長67.9公里，總工程預算達157億元，藉此串聯台灣與澎湖的電網。

其中陸纜在台灣端從口湖鄉上岸，經過市區、學校，在地民眾擔心電磁波危害身體，不斷陳情抗議，2019年民眾甚至用肉身擋住怪手阻止施工，1日民眾得知「台澎電網」上個月30日正式通電營運，只能被迫無奈接受。

口湖鄉蘇姓民眾表示，陸纜從口湖鄉上岸後併接到電網，此段長度約1.4公里，但因路線經過市中心，居住人口眾多，所以大家才會群起抗議，因為此陸纜不是一般電纜線，而是高達16萬伏特的高壓電纜線。

地方居民說，雖然台電將陸纜工程挖至地下6至12公尺深，降低民眾對電磁波的疑慮，並宣稱161KV電纜線已於全台布設約2500公里，工程技術成熟安全無虞，但「台澎電網」通電後，可能會出現不可預期的情況，必需加強電磁波監測，才能讓大家安心。

台電中區處指出，依環評承諾事項，已有規範於運轉階段，進行2個月1次的定點監測。另外，之前施工協調階段，亦已依地方居民及鄉公所的協調共識，於口湖變電所圍牆上設置即時電磁場資訊看板，若地方居民仍有疑慮，也可個案協調進行會同量測。