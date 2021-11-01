2021年來到11月，也即將邁入今年年底，有些人可能運勢仍很不順，希望盡早過完2021年，有的人則從11月開始運勢爆棚，《搜狐網》近日分享3個從11月一路旺到年底的生肖，工作上獲得貴人幫助，不只荷包賺飽飽，就連桃花運也非常旺。

1.生肖鼠

屬鼠的人步入10月底，受吉星「國印」、「福祿」的影響，因此運勢開始好轉，之前處於事業波折階段，甚至出現有機會也難抓住的現象，不過從11月到年底，他們不用再擔心，有機會從谷底翻身，荷包賺飽飽，除此之外，財運也影響桃花運，對於想脫單的人來說，是千載難逢的好機會，不過最好還是要抱持平常心交友，對象自然就會出現。

2.生肖牛

屬牛的人上個月財帛宮因受「災煞」影響，因此整體運勢較差，無論生活還是工作，都吃了非常多的苦頭，不過熬到11月，他們的運勢逐漸上漲，財帛宮有吉星「貪狼」照耀，因此有機會大鵬展翅，取得不凡的成就，此外，他們還會獲得貴人提攜，不過屬牛的人要注意，別向陌生人透露太多私人信息，以免惹禍上身。

3.生肖羊

屬羊的人熬過10月後，運勢將開始暴漲，不只正財運旺，就連偏財運也很好，雖然之前有不少瑣事煩心，但從11月開始到年底，所有問題都能迎刃而解，此外，屬羊的人在最近這7天，將受凶星「沉浮」、「歲破」干擾，恐引起健康方面問題，因此要格外注意保暖。