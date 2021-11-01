來自全台各地的骨髓捐贈關懷小組志工、捐贈者與慈濟骨髓幹細胞中心、花蓮富里鄉農會、富里國中師生近250人，今在花蓮富里鄉靠近羅山遊客中心的一處有機稻田圈裡，排列出紅藍相間的地球圖案，向世界骨髓捐贈者致敬。

世界骨髓捐贈者日活動WMDD（World Marrow Donor Day）LOGO為紅藍相間的地球圖案，全球加入世界骨髓捐贈者協會的國家，每年9月第3個周六同步舉辦歡慶活動，向全球的骨髓捐贈者致謝，花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心今年因國內疫情影響延期辦理，由於目前正值稻米結穗收成之際，且疫情趨緩，因此順延至今天舉行。

放樣師李曉奫率領當年為齊柏林「看見台灣」影片製作大腳ㄚ圖案的原班人馬，花費2天時間，在0.59公頃有機田中，放樣、插旗、拉線，切割出象徵感恩世界骨髓捐贈者日的地球圖案。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁感謝富里鄉農會大力支持與花蓮扶輪社的贊助，能在現場透過200多人戴上紅藍斗笠，排列出圖騰。圖騰只維持到11月5日，割稻前都有機會看見台灣向世界捐贈者致敬。

楊國梁說，世界骨髓捐贈者日主要目的是為了感恩所有造血幹細胞捐贈者，也讓世界看到慈濟骨髓資料庫有這麼多社會大眾支持，慈濟每年捐贈300多例的造血幹細胞到31個國家地區，希望有更多新住民與原住民來參與建檔，讓全世界的血液疾病患者都有機會獲得拯救。

慈濟骨髓幹細胞中心表示，全世界，每3分鐘就有一個人得到血癌，在台灣，每月平均有300個病患在等待移植。血癌病人只要能即時找到基因配型吻合的捐贈者，就可以透過造血幹細胞，骨髓或臍帶血移植獲得治癒的機會，但只有3成患者可在親屬中找到合適的捐鏳者，因此有多達7成的病人，需要依靠全球非親屬志願者的捐贈，才得以治療他們的疾病。