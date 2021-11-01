最貴便當！ 台東縣警察局在台東市易肇事路口建置科技執法，有民眾出門買個便當80元，就苦吞600元罰單，自嘲這個便當要680元，就連縣議員陳銘風也吃了3個680元便當、陳銘風認為，科技執法立意良善，但應拉長宣導期，也建議將科技執法輪流放在不同路口，台東縣警局交通隊表示，未來若該路口交通事故減少，會做移動調整，但不會公告。

縣議員陳銘風今天質詢時表示，科技執法立意良善，但是當地卑南區大部分務農，有民眾出去買個便當80元，收到罰單600元，只能自我調侃，「吃的是680元的便當」；此外，夜間人車少，鄉下人圖個方便就紅燈右轉，8、9月取締違規轉彎共1088件，所以1個便當恐怕不只680元，他自己就吃了3個680元的便當，縣庫大約進帳200萬元。

陳銘風建議，應該把科技執法輪流放在其它路口，否則當地居民都很怕出門，也讓其它民眾也見識科技執法的威力；另外，縣議員古志成也認為應該把宣導期拉長，民眾荷包一直縮水，請縣警局體諒民間疾苦。

台東縣警察局交通隊長張國棟表示，台東市更生、志航路口前年發生交通事故21件，去年16件，在十字路口中肇事率排名數一數二，今年8月起啟動科技執法，8、9月共舉發1661件汽、機違規，兩個月來交通事故0，可見確實發揮效果。

張國棟指出，未來還要在更生、傳廣路口及更生、四維路口建置科技執法，屆時會將宣導期延長到3個月，也會製作懶人包發放給社區民眾，而更生、志航路口科技執法已見成效，未來經評估會移至其它路口，但是不會公告。