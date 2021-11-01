耐斯集團及愛之味食品生技集團總裁陳哲芳驚傳於上月31日晚上因心肌梗塞，病逝台北，享壽81歲，家人隨侍在側，陳哲芳曾擔任監察委員、國策顧問，嘉義市長黃敏惠表示，痛失胼手胝足的台灣企業家典範。

耐斯集團陳家有7個兄弟及3個姊妹，其中老二過繼張家，陳家兄弟共同打拚創業，早期耐斯洗髮精、澎澎香浴乳等產品大賣，創業有成，擴大事業版圖，跨足食品創立愛之味企業。

陳家友人指出，陳哲芳腦子動得快，從創辦企業到擴大為集團，他都是主導重大決策的核心領導人，大家耳熟能詳的愛之味紅番茄、燕麥奶、麥仔茶都出自他的創意。

陳家友人指出，陳家兄弟向來「以和為貴」，這個精神也傳承後輩，第二代陸續接班集團的高階領導位子，對叔伯輩仍十分尊重。

陳哲芳的小兒子陳冠翰擔任愛之味董事長，2019年結婚，妻子李莉是前國民黨主席吳敦義的外甥女，在嘉義耐斯大飯店舉辦婚宴，政商雲集，被形容是豪門婚宴。

嘉義市長黃敏惠表示，聽到這個消息非常震驚與不捨，陳哲芳總裁長期關心地方發展，在公益推動方面更是不遺餘力，我們深感心痛與遺憾，嘉義與台灣又失去一位胼手胝足的企業家典範。