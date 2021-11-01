美國股市驚驚漲，至10月底，美股標普500指數與那斯達克指數今年以來漲幅已雙雙突破2成以上，道瓊工業指數也有17％的漲幅，指數表現看回不回，連帶影響恐慌與貪婪指數(Fear & Greed Index)近期逐漸走升，顯示投資人居高思危的氣氛濃厚。聯邦投信建議，在投資風險意識升高下，同時具備股債資產的台股平衡型基金，可望成為現階段投資避風港。

恐慌與貪婪指數(Fear & Greed Index)是由CNN所製作的一個指標，該指數是用來衡量投資人對股市的情緒，根據CNN Money網站指出，在投資上人們會有兩個情緒，也就是「恐慌」及「貪婪」，但恐慌與貪婪指數並不像是台股加權指數或是美股S&P 500指數，該指數是透過「垃圾債券需求」、「股票價格動能」、「看跌看漲選擇權」、「市場波動率」、「股票價格寬度」、「避風港需求」以及「股票價格強度」等七大指標來具體化指數表現。

根據CNN Money網站指出，截至10月31日為止，恐慌與貪婪指數為74，除了指數日益升高外，也表明市場正處在貪婪狀態。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，儘管9月底大陸的「一刀切」限電限產措施的市場衝擊已逐漸降低，但新冠肺炎疫情的最新Delta變異株目前因集中在歐洲地區，疫情完全消弭的機率仍不高，加上美國聯準會(Fed)將於本月起實施縮減購債(Taper)政策，全球諸多變數依舊干擾金融市場，投資人透過股債兼具的平衡型基金，將是能夠參與台股市場亦攻亦守的好選擇。

林建良指出，大陸先前的限電限產事件，目前對於生產排程已逐漸降低衝擊，預計未來將走向「有序限電」的管控型態。針對美股市場，美國重量級科技業財報展望高峰登場，無論是道瓊工業、標普500或是那斯達克指數有望齊漲，多頭氣勢不淡，對於台股後市而言，也具備支撐效果，且從目前縮表與升息的時程來看，皆未有新的變化，對於台股的衝擊也將相對較小。

總體而言，林建良對於後市持正面看法，台灣目前正逢第三季財報陸續公告的時間，企業獲利表現維持高水準，預期在度過9月大陸能耗雙控影響後，部分企業的營收表現將遞延到10月，有機會持續成長態勢。