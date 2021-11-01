電影《葉問3》製片、前快鹿集團商人施建祥上周在美國被捕，他被指控以欺詐方式獲取簽證進入美國。施建祥在大陸涉嫌集資詐騙行為，被國際刑警組織列入紅色通緝令名單，由於其犯罪行為涉及大量的企業、官員與個人，美國是否將他遣返受到大陸各界的高度關注。

《美國之音》引述美國司法部一篇聲明報導說，現年57歲的中國商人施建祥上周在拉斯維加斯舉行的一次有關加密貨幣投資的會議活動上被捕。聯邦治安法官認為他有逃跑的可能，下令將其拘留，等待在邁阿密的審判。

美國司法部的聲明說，施建祥在獲取美國非移民簽證的過程中撒謊，並用以此獲取的2張簽證於2016年在邁阿密國際機場進入美國。施建祥還公開以摩根．施（Morgan Shi）的名字居住在美國加利福尼亞州和內華達州。

報導稱，聯邦大陪審團的替代起訴書指控施建祥2項欺詐和濫用美國非移民簽證的罪名。如果罪名成立，他將面臨最高10年的聯邦監禁和最高25萬美元的罰款。

施建祥曾在大陸擔任涉足互聯網金融和影視業投資的快鹿集團董事局主席，因涉嫌集資詐騙被中國政府通輯。根據中紀委2018年發佈的公告，施建祥在2016年3月7日外逃。在中國政府的要求下，國際刑警組織2017年1月將施建祥納入紅色通緝令名單。

報導說，施建祥來到美國後行事高調，在好萊塢經營影視投資公司。2017年12月，施建祥在紐約的一場募款活動上與美國總統川普合影。並以掌控的一家名為Moregain Capital Group的投資公司為一個與川普和美國共和黨有關聯的政治行動委員會捐款5萬美元。

此外，施建祥還在2019年試圖與在其投資製作的電影《葉問3》中露面的美國拳王泰森合作推出加密貨幣，但被泰森拒絕。

報導指出，美國證券交易委員會（SEC）今年9月取消了施建祥在美國控制的影視投資公司Moregain Pictures Inc.的所有證券。SEC說，2019年以來，這家公司一直沒有發佈財務報告。

目前美國與中國之間沒有引渡協議。美國政府表示，不願成為中國貪腐官員的避風港。美國政府在某些情況下與中國合作，起訴涉嫌金融犯罪人員。