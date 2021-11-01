年底4大公投案，執政的民進黨為讓公投案全數不過關，發起反公投活動，更啟動上百場「4個不同意，台灣更有力」說明會。但今天國民黨台北市議員王鴻薇卻質疑，民進黨全黨上下動起來，全面反對年底四項公投，還專門設計主視覺圖像，但這圖案卻疑似抄襲澳洲某家公司的Logo。究竟Logo圖片是抄襲或購買圖庫素材使用，相關爭議將有待民進黨進一步回應。

王鴻薇今(1日)在臉書發文表示，這圖案看起來跟澳洲一家會計公司的Logo還真像，不管是色系、線條角度，只改了一點邊角而已。她質疑，抄會計公司的Logo，民進黨是在暗示自己真的很會算嗎？堂堂執政黨，花了5800萬預算，結果Logo疑似抄襲，太囧了吧。

國民黨台北市議員王鴻薇臉書圖片。(圖/翻攝自 王鴻薇臉書)

不過，對此事質疑的不只有王鴻薇，有PTT網友今(1日)在八卦版貼文表示，民進黨推出的LOGO，疑似和國外的某保險經紀人公司的各種設計特徵幾乎不謀而合，根本只有差在顏色不同而已，這讓該網友不禁疑惑，現在民進黨為了開源改善黨務財政，還兼差賣起保險了呢？那吃到萊豬的民眾可以向政府要求理賠嗎？

該網友更感嘆，怎麼堂堂一個國家執政黨，會由黨主席，率領副總統、閣揆、國會議員及全體黨公職一起用抄襲的東西阿？都有五千多萬了(預算)，設計一個新logo避嫌，真的有那麼難嗎？

對於該篇爆料文，也迅速掀起不少網友討論。有網友表示，「又要推給外包了，看過最弱的設計師」、「綠色是台灣價值、是創新」、「5700萬搞大內宣，民進黨好有錢」、「817傻憨們還是會繼續支持的」、「5700萬可以給小朋友吃多久營養午餐？」、「笑死，這都能抄，到底尊不尊重人家的商標權」、「連這都抄襲就知執政不會用心」。

但也有網友表示「臺灣人要團結，別注意這種小事好嗎?」、「小編又要出來坦了」、「這是致敬吧」、「看起來只是概念類似」。此外，也有網友發現，設計影像在付費圖庫中也出現極為類似素材，究竟是抄襲或是設計單位付費購買，則有待民進黨方面說明釐清。