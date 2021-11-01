藝人澎恰恰去年開記者會證實破產，表示因長期借錢拍戲東拼西補欠下高達2.4億債務，目前已還了2000萬，還有2.2億債務需還，昨（10/31）他和友人「林董」林秉文合體開直播，聊到欠債人生，吐露每天都被一堆人譙，壓力真的很大。

澎恰恰表示，每天打開簡訊、LINE，就會有一堆罵他的訊息，讓他看了相當難過，並提到自己每天一起床，睜開眼就會腦袋空白3分鐘，發愣想著「我現在要做什麼」，等回過神來才想到「喔，我現在要起床賺錢」，令他哀怨吐「過這種日子沒人願意」。

澎恰恰和林董一起開直播，吐露欠債人生苦。（圖／翻攝自臉書）

彭恰恰說，欠債人生雖然辛苦，但遇到了也只能努力想辦法籌錢，藉此提醒網友「這個失誤盡量不要犯，借錢真的是非常不好的狀況，因為借錢輕鬆、還錢很恐怖」，並向親友、債權人承諾一定會盡快還錢。

澎恰恰上月在林秉文陪伴下開「債務協商會議」，林秉文透露澎恰恰已經借錢借到成為一種常態，認為要把他的「病」改掉才是目的，因此趁他現在還有工作能力，讓他專心賺錢解決，還貼心幫澎恰恰制定一系列的還款計畫，公開目前剩下2.2億，會以公開透明的方式，把賺到的錢存在指定的戶頭，然後按照比例還給各個債主，林秉文最後更喊話「1年內沒還完的話，剩下都由我來還」，之所以不現在就出手幫忙還清，是想要拉澎恰恰回正軌，希望他記取教訓。