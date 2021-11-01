台東市今年10月調整鄰里，縣議員黃治維表示，有不少家長都在擔心學區跟著調整，影響到孩子求學的權益，希望教育處審慎因應；教育處長林政宏指出，舊有的學區盡量不做更動，將傷害降到最底，但是如果是新建的房子，就會按照新的學區畫分。

縣議員黃治維1日質詢時表示，台東市公所里鄰調整後學區也跟著變化，孩子要讀哪間國中、小，除了考量戶籍地的學區以外也有家長會針對每所學校的特色而選擇「寄戶」。

他說，不少家長可能在多年前就規畫要讓孩子就讀哪間學校，甚至有家長為了讓孩子來讀這個學校而在該學區內買屋、租屋，鄰里調整後變化非常大，很多人都會被迫更換學區，勢必會造成國中小孩子的求學權益受損。

黃治維說，有位家長是在東大附小的學區，若是依照台東市公所現行公告的里鄰調整，可能會被編到其它國小，讓該位家長擔心權益受損，已經有多位家長向他反映。

教育處長林政宏指出，里鄰的調整確實對學區的改變有一定程度影響，教育處也在究研如何將傷害減到最低，考量到家長對原學區的信任，明年度的入學資格原則上仍採舊有里鄰的學區，不做更動，但是若有新建的房屋，則依照新的里鄰、新的遊戲規則來畫分學區，至於後年的學年度還要再討論。

為了能合理分配資源、均衡基層人員服務能量、提高行政效率，台東市行政區域調整，除了合併11個里之外，另增加3個里，將原有46個里合併為38里，1035鄰縮小為719鄰，於10月17日開始實施。