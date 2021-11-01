新舊客戶下單動能增加，訂單平均單價提升，成衣廠廣越(4438)、冠星-KY(4439)指出，手中訂單滿滿，報價提升，看好今年第四季的營運成長力道可延續至明年首季。

目前廣越滿手訂單，主要客戶Adidas、VF、Patagonia、Nike、Under Armour及New Balance需求強勁，訂單能見度已經滿到明年第二季。其中，今年多家客戶的訂單成長數都有2位數。

為滿足客戶訂單，2022年，廣越預估將增加35條生產線，新增包括越南隆安廠10條，約旦廠10條，中國嘉興8條，越南前江5條，羅馬尼亞2條。

今年前三季每股稅前盈餘已達11.93元的冠星指出，主要客戶愛迪達(ADIDAS)持續成長，今年前三季GAP的表現亮眼，釋單規模快速放大，耐吉(NIKE)對比去年也倍數成長。

目前冠星訂單能見度已達明年上半年，各品牌下單動能皆朝正向，展望2022年，包括ADIDAS、GAP、PUMA、NIKE皆有雙位數成長的預期。

除現有客戶，新客戶開發也大有斬獲，冠星指出，9月起已出貨快時尚跨境電商SHEIN，為未來成長動能增添生力軍。