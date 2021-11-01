中國國民黨主席朱立倫今(1)日早上於中央黨部會見英國駐台辦事處代表鄧元翰 John Dennis、副代表嚴濤暮Tom Burn、政治處處長文志康 Leon Man等，朱與鄧元翰代表歡談約一小時；會中提到我國年底公投案等議題，朱表示，台灣人民會用公投充分表達民意，這也是台灣深化民主的一次投票。

此外，朱今天中午也與加拿大駐台辦事處代表芮喬丹Jordan Reeves、政經暨公共事務處處長呂明銳Martin Laflamme、副處長阮明輝Huy Nguyen等共進午餐，會中雙方特別對能源轉型議題交換意見，並談及能源已經不只是環境議題，更是經濟及國家安全問題。芮喬丹代表還特別準備寫上中文「恭喜」二字的蛋糕送給朱，期待國民黨與加拿大持續深化連結與情誼。

國民黨指出，朱上任以來，持續與外國駐台代表密切互動，今日會面當中也談及日後將與英國及加拿大辦事處互訪，持續加強國民黨對外的連結。