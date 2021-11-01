藍營猛將夜宿凱道綠營竟出這怪招 他怒嗆一句

國民黨備戰年底4大公投，近日發起「夜宿凱道49天」活動，但活動才剛開始，網路卻開始出現現場冷清、沒人參加等相關貼文和照片。對此，人在現場的國民黨副發言人、台北市議員參選人楊植斗直言，綠營一堆綠營支持者，可能是吃飽撐著，總是挑「夜」宿現場的上午或中午來拍照，然後再笑「人都走光了」，真的可以再下流一點。

國民黨台北市議員羅智強（右）及其辦公室主任楊植斗（左）。（圖／取自楊植斗臉書）

國民黨發起夜宿凱道49天活動，每天都有不同的活動或神秘嘉賓，10月30日包括立委蔣萬安、洪孟楷、北市議員徐巧芯等人都到場「陪睡」力挺；昨日更舉辦「公投萬聖節」活動，大玩《魷魚遊戲》中的一二三木頭人；今羅智強預告，晚上將與國民黨前黨主席、立委江啟臣合體線上直播。

楊植斗1日在臉書發文表示，公投決戰夜宿49天，羅智強下了個不容易的決定，因為只要公投大戰開始，綠營的網軍側翼一定舖天蓋地的來襲。而果不其然，一堆綠營支持者，可能是吃飽撐著，總是挑「夜」宿現場的上午或中午來拍照，然後說藍營的人都走光了，真的可以再下流一點。

他敬告綠營支持者，公民行動，有不同的意見，麻煩大家相互尊重，除了像陰溝老鼠到現場偷拍之外，竟然還有人到現場羞辱守帳的志工，會不會太誇張？

楊植斗直言，晚上有下雨的機率，希望與江啟臣前主席的夜談順利、無畏流言。他強調，自己不怕這些下流的人，但忍不住思索：「如果政府不逼人民吃萊豬，我們又何必在街頭夜宿？如果綠營支持者有點水準，又何須勞煩警察同仁們？」最後，他也謝謝所有夜宿夥伴和最辛苦的警察同仁。