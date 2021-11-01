國旅券即日起正式啟用， 11月2日起放寬5大時機可免戴口罩，各旅運場所也開放飲食。旅遊電商易飛網今（1）日宣布ITF線上旅展開跑，易飛網祭出國旅商品大優惠，國內旅遊2日遊只要499元起，民眾可使用國旅券搭配五倍券「用好用滿」。

易飛網首推主打超優惠「相揪來桃園2日」僅499元起，住宿桃園市區最熱鬧地段飯店，行程帶您走訪網紅打卡熱點舊百吉隧道、江南風情前慈湖公園、親子首選大有梯田生態公園等景點，只要1人抽中國旅券即可2人同遊桃園2日。

中南部地區，易飛網力推「阿里山風情2日」，透過高鐵旅遊，探訪5大奇景，欣賞浩瀚的雲海、絢麗的晚霞以及最美日出，搭配五倍券使用可享第2人最高折扣1000元之優惠；另外嚴選「秘境花蓮2日」3999元起，以鐵道輕旅行的方式，飽覽北迴線鐵路山海風光，朝聖四八高地、山度空間、翡翠谷及星巴客貨櫃屋等網紅景點。

至於國人最愛的離島旅遊，則端出「金色高粱季3日」行程，暢遊「金門摩洛哥」之稱的沙美老街、懷舊感十足的陽翟老街、漫步黃金高粱田，還贈送多項金門特產小禮；華信假期推出振興特別優惠，同時使用國旅券與五倍券，花東及離島精選3天2夜遊程最低僅銅板價「50元起」。若想簡單玩，也可以選擇使用一張國旅券就能購買原價1100元的Xpark快速通關券雙人套票，還可找零，不限時間入場。