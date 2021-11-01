繼在故宮南院開設概念店後，家樂福文教基金會今年把文化藝術季搬到南院，以「藝起回嘉」為主題，19至21日登場，3天晚上邀請紙風車劇團、舞鈴劇場、阮劇團輪番演出。（呂妍庭攝）

繼在故宮南院開設概念店後，家樂福文教基金會今年把文化藝術季搬到南院，以「藝起回嘉」為主題，19至21日登場，3天晚上邀請紙風車劇團、舞鈴劇場、阮劇團輪番演出。（呂妍庭攝）

繼在故宮南院開設概念店後，家樂福文教基金會今年把文化藝術季搬到南院，以「藝起回嘉」為主題，19至21日登場，3天晚上邀請紙風車劇團、舞鈴劇場、阮劇團輪番演出。（呂妍庭攝）

家樂福文教基金會攜手故宮博物院南部院區與嘉義縣政府，融入嘉義「山、海、平原」三大意象，以「藝起回嘉」為主題，11月19日至21日將在南院打造疫情以來，戶外最大型藝術活動，從日戲、市集、論壇、免費工藝體驗到晚上的獨家夜戲，邀民眾品味濃濃的嘉義味。

活動記者會1日於故宮南院盛大舉行，故宮博物院長吳密察歡迎各界一同來活絡南院園區，南院會配合加碼，嘉義縣長翁章梁強調，19日至21日除藝文活動，還有在地農產、文創等市集，期待帶給大家最好的文化饗宴，家樂福文教基金會董事長吳靜吉、家樂福基金會執行長蘇小真等人歡迎民眾一同參與這場難得的藝術文化饗宴。

故宮南院表示，在2021年疫情動盪的一年，家樂福文教基金會仍積極創造奇蹟，並選定南院作為家樂福文化藝術季在嘉義的場域，在疫情趨緩之際，讓在地或外地民眾可以藉由活動再次到訪南院。

延續南院10月分亞洲文化藝術節，南院指出，家樂福文化藝術季將於11月中旬接續登場，人氣國寶展剛好2日換展，將並展出翠玉白菜、汝窯 青瓷水仙盆等知名文物，展覽更加精彩。

家樂福文化基金會指出，2021家樂福文化藝術季3天晚上不只有三大國內頂尖團隊紙風車劇團、舞鈴劇場和阮劇團輪番上演，假日兩天白天更有多達30組藝文夥伴接力打造「獨家聯名」的表演，有高達7成團隊都來自嘉義在地，每場演出都是獨家客製、絕無僅有保證「藝術季限定」。