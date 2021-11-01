日本東京地鐵京王線在31日發生砍人與縱火事件，許多乘客急的跳車窗逃生。不過另一側的車門是被順利開啟，逃生也更快速，這歸功於列車上的1名興趣廣泛的乘客，他知道電車的臨時門把所在，成功幫助其他乘客逃離列車。

京王線的傷人與縱火事件是現年24歲的服部恭太所犯下，他似乎有意模仿電影「蝙蝠俠」當中的超級罪犯「小丑」，在被逮補後表示自己就想被判死刑。

雖然嫌犯是心態如此黑暗的人物，但這起事件還有一位平凡英雄，當電車停靠在國領站時，由於靠站位置並非預定地點，這使得車門無法自動開啟，乘客只能選擇跳窗。但是同樣困在車上的推特網友「sakuramochi0708」卻冷靜的開啟車門正上方的手動面板，並拉下紅色的緊急開門把手，成功開啟了該節車廂的車門。

這名網友將自己的歷險都用手機記錄下來上傳到推特，贏得許多網友的讚賞，稱他為英雄。而他繼續紀錄他開門而弄髒的手，以及月台的情況，也向大家報平安。