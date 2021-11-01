鄉林集團在成都綜合投資案，終於迎來喜訊。先前因成都鳳凰山機場搬遷延宕而停工5年，現在航管確定解除並復工，尤其在貸款資金到位後，全力加速啟動，對鄉林可說是一大激勵。其中售樓中心與樣品屋已完成，蓄勢待發，準備11月起開始銷售，等年底或明年初取得售樓證後就可正式開賣，這些都會在明年底入帳，逐年貢獻整體營收。

鄉林集團指出，成都案因鳳凰山機場搬遷延宕，航管也未能解除，所以蓋到15樓後，停工5年，政府通知我們正式解除航管，可以恢復施工，成都案的銷售接待中心與樣品屋，在基地旁的接待中心，上月已經完工，準備喜迎客人，苦盡甘來，終於要開花結果。

成都案11月起開始準備潛銷，等年底或明年初取得售樓證，就可公開銷售。明年初R6總銷金額約台幣100億元。另外R4地塊也同步復工，明年第二季可接棒銷售，R4總銷金額也是台幣100億元。

雖然耽擱了些時間，但「期待是值得的，果實也會很甜美」。因為當地房價也由以前取地時的行情價每平米只有人民幣8000元，現在已經漲價到每平方米為2萬元以上。

成都案復工的同時，也在最近辦了貸款，貸款期間有很多家銀行來競爭，都是看好成都案的開發潛力，在多家搶著要融資貸款情況下，現在所有的資金已經到位，可說是萬事俱備，蓄勢待發。在成都案完成準備銷售後，後續興建與銷售，近期都會全力啟動。

整個成都案7個地塊，總基地面積約為289畝，包括房產住宅，商住，店面與涵碧樓酒店等，總銷約人民幣150億元，分期開發，預計3至4年完工。