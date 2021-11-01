台東縣消防局關山消防分隊日前接獲救災救護指揮中心派遣，指出有名男子在自行移除蜂窩時慘遭蜂螫，並出現嚴重過敏反應，所幸經高級救護技術員李韋叡、陳思雯緊急處置，病況已獲改善。

45歲邱姓男子被蜂螫傷後，同行的友人立即撥打119報案求援並駕駛自用車準備將傷者送往關山慈濟醫院救治。消防局在獲報後立即派遣關山消防分隊的專責救護隊前往接駁，並由高級救護技術員李韋叡、陳思雯進行緊急處置。

救護員立即評估其意識及生命徵象，發現其意識不清、臉部腫脹、肚子紅斑、呼吸困難；收縮壓僅有86mmHG，且血氧濃度只有80％，呈現休克狀態。根據以上症狀，研判為過敏性休克，於現場給予高濃度氧氣、靜脈輸液和EKG心律監視，並立即於左手臂肌肉，注射抗過敏使用的腎上腺素。

經過救護員的緊急處置後患者病況逐漸改善，醫師提醒被蜂螫咬千萬別輕忽，萬一引發過敏性休克時，瞬間可能就會致命。

關山消防分隊呼籲，民眾遇到蜂巢莫慌張，切記勿拍打攻擊蜂巢，可撥打1999由專人協助排除危害；若遭蜂螫出現嚴重過敏反應要立即就醫，並撥打119尋求協助。

尤其秋季是虎頭蜂活躍的時節，民眾的不小心有可能引發蜂群防衛攻擊，盡量穿著淺色衣物，勿擦香水及使用有香味的化妝品。