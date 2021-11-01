網家（8044）1日舉辦雙11記者會，執行長蔡凱文表示，今年雙11檔期熱度超前，目前備貨完成度達到目標的85％，且11月第一天的業績已經超過去年同期表現，看好今年的強勁動能，預期將投入的行銷費用將較去年同期多1.3倍，力拚今年雙11活動期間業績達去年同期1.5倍，是綜合電商同業中設下最高目標。法人則表示，今年受惠疫情、五倍券以及民眾消費習慣改變等多重利多，將有望拉抬網家單月營收超過去年11月52.6億元，達歷史新高表現。

網家今年雙11以「你就是我的V1111P」為主題，站上500萬種商品強打1折起狂降破億元，網家表示，今年將從11月1日起連續9天推出9檔直播銷售節目，同時將在11月10日晚間迎來第五年的「PChome雙11演唱會」。此外，網家今年也祭出總價值超過200萬的獎項，包括如攜手信義房屋，強打消費滿額抽百萬購屋金、玩遊戲天天中獎、綠島、蘭嶼3日遊體驗等，以炒熱雙11買氣。

今年雙11檔期熱度空前，加上五倍券助攻，雙11等於提早於10月就開跑。網家集團行銷部總監鐘紫瑋則表示，今年受疫情影響，網家用戶數量快速成長，現在已達1300萬，其中女性用戶更成長百萬人。而在用戶輪廓中，26歲以下的「Z世代」增加三成、50～65歲的「橘世代」增加四成，都是網家近期的新動能。

至於今年來說，網家目標今年活動檔期間業績較去年同期成長1.5倍，而11月1日活動開跑14小時後，業績已經超越去年同日表現。蔡凱文說，消費者習慣在雙11期間囤貨，例如購買一年份的衛生紙或女性衛生用品，看好今年雙11檔期中，不管是FMCG產品、美妝保養或是3C家電，都將有不錯的表現。

蔡凱文表示，備貨是今年雙11最大挑戰，相較於台灣在地商品供應無虞，進口商品缺貨狀況就較嚴重，受到晶片短缺影響，筆電、手機等商品也呈現缺貨狀態。為因應此一狀況，網家將採購金額調高一倍，全面搶貨應戰，目前為止備貨量已經達到預期目標約85％，備貨量充足。

而在物流部分，網家今年除了透過衛星倉應戰以外，將把大材積的商品放在外倉，不進入網家主倉，以確保出貨穩定快速。

網家第三季營收114.09億元，年增10.65％、季減11.26％，創下單季歷史新高。累計今年前三季營收346.3億元，年增10.7％。法人表示，今年在多重利多帶動下，網家有望迎來最旺雙11，11月單月營收將有機會創下歷史新高表現，帶動第四季旺季效應旺上加旺，且今年買氣將有望延續到農曆春節。