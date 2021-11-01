疫情趨緩，大型聚會場所放寬限制，許多人也在近期補辦婚禮。不過有網友抱怨，她的朋友補辦婚禮竟然直接傳賴給帳戶討禮金，還三番兩次不斷催討，讓她感到不舒服，在匯款2000元後，發文抱怨，「當妳收了這份禮金的當下也失去了一個朋友！」。

一名網友在臉書社團新竹爆料公社發文表示，她朋友在疫情前寄了喜餅，而近期要補辦婚禮，一開始很替朋友開心，但她朋友竟然直接給帳號，然後兩、三天就追一次禮金，讓她感覺超不舒服，直言：「是覺得我不會包禮嗎？還是妳真急需這幾千塊？」。

從原PO貼出的對話可見，她的朋友因為原PO沒有填是否出席婚禮的問卷，所以以為原PO不會來，才用訊息討禮金，最後原PO直接匯款2000元表示不去了，並發文感嘆「當妳收了這份禮金的當下，也失去了一個朋友」。

貼文一出立刻引起網友熱議，「感覺好差」、「跟她說下一次結婚，一定會到場」、「讓人好不舒服」、「是我直接封鎖，還匯給她勒？」、「都不會不好意思的，一直催」。

不過也有網友認為這之間存在誤會，「看完對話覺得誤解很大。第一、填問卷是禮貌，第二、可能禮金確認怕你匯了沒登記到，第三、其實結婚是忙翻了，不想當天預桌錯誤。以上感覺是年輕人務實的做法很正常啊！」、「對方口吻算客氣！能理解版主不舒服的點！但我覺得比較像誤會」、「遲不給回應，也不包禮金，我是覺得，妳的假熱情回應，逼得對方先不認妳這個朋友，不客氣的跟你要禮金」。