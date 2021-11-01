萬聖節前夕，日本東京京王線電車，歹徒在電車內揮刀縱火，造成17人受傷事件。台中捷運警察隊1日表示，台中捷運公司今年3月，在中捷綠線市政府站，進行反恐維安暨多重災害演練，因應東京電車事件，將全面調整平時勤務，加派警力增加守望勤務，以提升見警率。

台中市長盧秀燕指出，警察局應強化及有效勤務作為，因應防止類似案件發生，以安定民心。台中捷運警察隊由隊長楊有騰，召集相關人員召開會議，並研議防制性勤務作為，確保捷運秩序及防護旅客安全。

盧秀燕說，除維持線上護車巡邏勤務，對於重（點）要站體、旅客出入眾多或共構車站等，加派警力增加守望勤務，以提升見警率。加配員警防護裝備：執勤人員除配帶警用槍械，另增配拋射式電擊槍、多功能氣動式網槍、防護型噴霧劑、防暴鋼叉、警用臂盾等裝備，警械裝備如伸縮警棍、警銬等一併攜帶。

一、結合沿線轄管分局啟動快打警力及攔查機制：（一）橫向聯繫通報捷運警察隊及轄區分局警力前往應處。（二）捷運警察隊通報110請求啟動沿線6個轄管分局快打警力及攔查機制。律定沿線6個分局警力集結到指定站體（每一分局轄內1處）為攔截圍捕點，遇案通報時，則迅速派遣警力至該站月台層實施定點攔查。

二、因應捷運車廂與場站的封閉性，捷運警察隊除有一般巡邏警力之配備槍、彈、微型攝影機、M-Police、伸縮警棍、防護型噴霧劑、警銬外，尚配有拋射式電擊槍、多功能氣動式網槍、中捷無線電、防暴鋼叉、警用臂盾、防割手套、防韌衣等多項精良應勤裝備，能提高員警執勤時危機應變處理能力。

三、預置場站防護裝備，提升現場應變機動力：各捷運站詢問處均預置警用臂盾，重要捷運站候勤室並備有防暴鋼叉、臂盾及長警棍，執勤警力可立即取用，以控制犯嫌行動或侷限犯嫌行動範圍，確保自身安全，俟優勢警力到場後，再以強制力實施逮捕。