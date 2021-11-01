日月潭雲品溫泉酒店展望良好，可以飽覽湖光山色。（廖志晃攝）

雲品溫泉酒店總經理張羽，響應「南投玩很大」振興經濟。（廖志晃攝）

南投縣配合振興五倍券，推出「南投玩很大．千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎，其中，旅遊福袋加碼抽大獎，12日將抽出五星級的日月潭雲品溫泉酒店，價值23萬元的總統套房住宿券，享受頂級禮遇，飽覽湖光山色。

「南投玩很大」，周周抽出10萬現金，如果登錄在南投住宿的發票，還可以參加第2重旅遊福袋抽獎；縣府1日公布，自11月起，每月將抽出驚喜大禮，福袋中住宿券最大獎，由雲品溫泉酒店定價23萬元以上的總統套房打頭陣；12月則是獲選「台灣最美飯店」的五星級溪頭米堤大飯店，逾4萬元的古董級家庭套房；明年1月抽出獲選「台灣最美民宿」的清境老英格蘭民宿，價值4萬元的頌歌雙套房。

日月潭雲品溫泉酒店總經理張羽表示，原本限定入住資格的總統套房，為全力支持南投消費振興活動，特別提供抽獎；總統套房包括臥室、客廳及餐廳，還擁有38坪的專屬花園陽台，愜意獨享日月潭猶如山水畫的明媚風光，還有大理石溫泉浴池，可享受有美人湯之稱的頂級湯泉，搭配專屬管家的貼心服務，讓旅客體驗奢華的明潭之旅；此外，雲品響應「南投玩很大」，也提供餐券抽獎，每次可4人同行享用丹彤自助餐廳，價值超過5000元。

南投縣長林明溱表示，民眾到南投只要消費滿200元，發票登錄即得可獲得1組序號，滿400元兩組，以此類推，最多可累積500組序號，消費愈多抽獎機會愈多，歡迎大家到南投泡湯、賞花吃美食，體驗觀光首都的魅力。