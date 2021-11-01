縣府建設處說明，商家核銷離峰時間約為上午8點至10點，建議商家可以多選擇這個時段，以減少等候時間。（金門縣府建設處提供）

金門振興券11／1日起開放商家核銷兌領，縣府動員建設處、觀光處、各鄉鎮公所及工讀生共65人，進駐各鄉鎮核銷專用櫃檯辦理商家核銷作業，首日逾200家業者申請，兌付金額超過3000萬元，其中以金城鎮最多，金湖鎮居次，預計下周二(9日)前撥款入商家金融帳戶。

縣府建設處指出，商家核銷離峰時間約為上午8點至10點，建議商家可以多選擇這個時段，以減少等候時間。另也提醒商家要記得先在振興券背面蓋發票章，第1次申請也要記得帶大小章及發票章，後續辦理核銷僅需攜帶發票章、已核章之振興券即可。

縣府此次建置的「金門振興券核銷系統」，透過人工掃描票券QR-code於系統紀錄暨數位化管控銷號，即可達到「商家免除繁複填報作業、核銷減少人工錯帳、政府電子化撥款流程」3大功能。商家只需在臨櫃申請核銷確認申請金額無誤後用印(領據上核蓋發票章或收據章)，縣府於申請核銷後4至6個工作日撥款入帳。

各鄉鎮核銷地點分別為：金城鎮公所3樓簡報室、金湖鎮公所3樓會議室、金沙鎮公所3樓會議室、金寧鄉公所1樓服務台及烈嶼鄉公所1樓服務台。

另外，單次核銷金額超過新台幣100萬元商家，可先洽縣府建設處工商科082-326204說明欲預約核銷時段（地點：金門縣政府中棟一樓右側廊道「節能辦公室」）。

有關振興券的最新消息可上臉書「金門縣政府建設處粉絲團」查詢，內容包括說明振興券商家促銷專區、如何快速核銷在內。