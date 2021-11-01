調查局航機站前組長徐宿良妻子李翠萍被控幫忙洗錢1.68億元，1日首度出庭，腳踩Gucci運動鞋、一身黑裝。(蔡依珍攝)

調查局航機站前組長徐宿良涉嫌勾結黑幫盜賣查扣的毒品，徐妻李翠萍涉嫌幫忙洗錢1.68億元也遭訴，桃園地院1日開準備程序庭，李女首度出庭，坦承客觀事實，確實有購入名牌包、名車等，但強調都是老公用她名義買的，像是車子都是賣掉一台才換買下一台，否認洗錢。

前調查官徐宿良因盜賣毒品狠撈1.68億元，夫妻倆生活豪奢，檢調上門搜索發現滿屋子的精品，LV包就高達81個、香奈兒包67個及愛馬仕包31個等共345個名牌包，其他名錶、鑽飾等精品更是不計其數，令人瞠目結舌，還有賓士等名車，另外房屋、壽險、外幣、基金等涉洗錢罪的金額也達6637萬餘元，全都被檢方認為是犯罪所得，請法官依法宣告沒收。

被依洗錢罪嫌起訴的58歲徐妻李翠萍，1日腳踩Gucci運動鞋、一身黑裝出庭，她強調檢方指控的6個洗錢帳戶，其中自己名下3個帳戶以及兒子2個，錢都是徐宿良給的，但存款都沒有超過20萬元，大部分是用來繳費或支用生活所需，對於丈夫前後究竟存入多少錢，她真的不記得，而弟弟的帳戶則是弟弟在使用，因父親過世，她偶爾會匯錢給他處理家務。

李翠萍也坦承有購入名車等高價品，但多是徐宿良用她的名義購買，且強調並非一次購買多筆，而是「一台換一台」，像是其中要價400多萬的賓士車，是賣掉1輛才換下1輛，並非同時購入，至於房子她也想澄清，但因開庭時間已過，法官諭知12月2日下午2點半再開準備程序，釐清物品清單等細節。