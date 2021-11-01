日本餐飲店縮短營業時間的防疫要求解除後，首個週末適逢萬聖節，加上天氣晴朗，東京、大阪和福岡等大都市鬧區人潮暴增，進入深夜時段更見擁擠，人們盡情享受夜生活。

根據NTTDoCoMo手機基地台的大數據分析，與之前四周同時段平均人數相比，東京涉谷車站附近10月29日晚上10點的人潮是1.3倍，10月30日晚上11點是1.4倍，11月1日凌晨零時，亦即萬聖節變妝派對之後的人潮達到2倍。

大阪心齋橋、道頓堀附近，10月29、30、31日晚上10點人潮分別是之前四周的1.2倍、1.4倍和1.8倍。福岡天神、中洲附近，10月29、30、31日晚上10點人潮分別是之前四周的1.2倍、1.2倍和1.4倍。

日本於10月25日解除埼玉、千葉、東京、神奈川和大阪5個都府縣餐飲店的縮短營業時間要求，沖繩縣的限制也在10月底解除，等於日本全國皆無營業時間限制。