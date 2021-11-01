積極朝智慧城市、全方位生活服務版圖發展，多元化商機潛力十足，中保科(9917)1日指出，隨著疫情趨緩，經濟活動逐漸解封，集團業務服務需求也跟著增加，因此啟動「大徵才計畫」。此次大徵才推薦計畫，需求人數達150人-200人。

中保科此次徵才以服務本部及科技研發中心為主，包括服務人員、工程人員及研發人員。

中保科副董事長林建涵表示，集團全台員工整體疫苗覆蓋率已達到79.8％，面對客戶及供應鏈合作廠商也安心，而隨著解封腳步，中保科技業務服務需求也跟著增加，為了延攬優秀人才並照顧員工，維持人力資源穩定，因此近期加碼推出舉薦人才獎勵活動辦法，只要在職員工成功推薦新人，就可獲得5000元的高額獎金。

為了吸引優質人才，中保科人資部指出，集團因此全面提高舉薦獎金至5000元，凡於2021年9月至同年12月底到職者，只要推薦人才順利獲得晉用，且擔任正職，滿6個月、12個月時，舉薦人、受薦人都仍在職，舉薦人都可獲頒一次5000元舉薦獎金，也就是最多可獲得10000元獎金，計畫到12月底。