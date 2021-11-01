檔案月於今（1）日啟動，國發會表示，首座國家檔案館於今年4月開工，預計於民國114年完工啟用，未來將結合智慧數位發展，成為兼具教育推廣及知性休憩功能的檔案館，再造檔案價值。

國發會指出，檔案管理局1日舉行「2021檔案月暨檔案管理前瞻趨勢研討會開幕儀式」，今年適逢檔案局成立20週年，活動現場特別展示檔案局20年發展歷程、重要成果，相關展示內容同步置於檔案局全球資訊網，歡迎大家上網瀏覽。

國發會副主委游建華出席開幕儀式並致詞表示，11月是農作秋收冬藏的季節，檔案月活動符合這樣的精神，由檔案局串聯各中央、地方機關共同參與，將檔案意識散播至全國各個角落，過去三年舉辦多達250場活動，逾67萬人次參與，他指出：「我國首座國家檔案館已於今年4月開工，預定3年後完工，期許4年後的檔案月活動可以在新館揭開序幕。」

檔案管理局局長林秋燕也表示，民國114年將迎接國家檔案館成立，國家檔案館將結合智慧數位發展，接軌國際，邁向全館智能科技及創新服務來營運，成為兼具教育推廣及知性休憩功能的檔案館，再造檔案價值。