鄉林集團（5531）四川成都綜合投資案，喜傳利多！鄉林今（1）日表示，成都案先前因鳳凰山機場搬遷延宕而停工5年，現在航管確定解除並復工，尤其在貸款資金到位後，全力加速啟動，對鄉林可說是一大激勵。

鄉林表示，其中售樓中心與樣品屋已完成，蓄勢待發，準備11月起開始銷售R6項目，等年底或明年初取得售樓證後就可正式開賣，這些都會在明年底入帳，逐年貢獻整體營收。

鄉林集團指出，成都案因鳳凰山機場搬遷延宕，航管也未能解除，所以蓋到15樓後，停工5年，政府通知鄉林，已正式解除航管，可以恢復施工，成都案的銷售接待中心與樣品屋，在基地旁的接待中心，上月已經完工，準備喜迎客人，苦盡甘來，終於要開花結果。

鄉林表示，成都R6案預計11月起，開始準備潛銷，等年底或明年初取得售樓證，就可公開銷售，總銷金額約台幣100億元。

另外R4地塊也同步復工，預計明年第二季可接棒銷售，R4總銷金額也是台幣100億元。

鄉林指出，雖然耽擱了些時間，但「期待是值得的，果實也會很甜美」。因為當地房價也由以前取地時的行情價每平米只有人民幣8000元，現在已經漲價到每平方米為2萬元以上。