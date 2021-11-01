高雄城中城一把惡火奪走46條人命，消防局長和工務局長請辭下台，消防局今公布9人遭懲處記過。（資料照片／石秀華高雄傳真）

高雄市城中城大火奪走46條人命、43人受傷，事後高市府究責，除高市府消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭下台外，消防局今（1）日晚間發出新聞稿，公布城中城火災行政調查缺失及懲處名單，包括專委、大隊長、科長、組長、分隊長及相關承辦人員等9人，予以記大過1次至記過1次的懲處，身為主管者則調離非主管職，為高市消防局歷年來因行政疏失最嚴重處分。

高市消防局今晚發布新聞稿指出，高雄市鹽埕區城中城大樓10月14日凌晨2時54分發生火災，造成46死41人傷（市府後來公布正確傷者人數為43人）；災後消防局立即配合市府啟動行政調查。

消防局指出，由於高市府行政調查報告指出，消防局人員在事前行政作為上，未能積極任事。消防局今天上午召開考績委員會，追究涉未積極執行人員的行政責任。

消防局公布懲處名單共9人，包含專門委員、大隊長、科長、組長、分隊長及相關承辦人員等，予以記大過1次至記過1次的懲處，若為主管人員則調離為非主管職。

消防局表示，對於城中城火災事件將深切檢討，對於相關人員未能積極任事之行政缺失予以懲處。未來並將針對危險老舊建物大樓公共安全，從法制、宣導、搶救演練及消防檢查等面向，立即著手策進，確保市民生命財產安全。