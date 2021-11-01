台視、三立運動實境節目《全明星運動會》今（1日）晚間用線上直播方式揭曉第三季登錄名單，偶像劇男神賀軍翔、王子邱勝翊都在其中，令粉絲相當興奮！該節目第三季將於12／5推出，仍由江宏傑及錢薇娟擔任領隊，徐展元及蔡尚樺擔綱賽事主播，隊經理則是由粿粿、孟潔持續擔任。

《全明星運動會》第三季選手最終名單男藝人有賀軍翔、邱勝翊(王子)、楊奇煜、無尊、陳勢安、坂本宗華、徐謀俊、胡勢安、王品澔、王庭勻、吳霏、徐新洋。女藝人包括蕭敬騰師妹艾薇、黃沐妍、田依甯、焦曼婷、宇宙林思宇、蔡玓彤（貝童彤）、李芷婷、胡祖薇、Nina、林昀希。這次比較特別的是第一季的楊奇煜再次歸隊，另就是《天巡者》鍾馗賀軍翔，他自從《天巡者》殺青後除了在家陪小孩之外，更是常常往籃球場跑，更不吝嗇在IG上大秀球技。此外，還有多位星二代參加比賽，包括胡瓜之子胡勢安、徐乃麟之子徐新洋及焦恩俊女兒焦曼婷。

其他藝人包括伊林模特兒王品灝，在三立八點檔《天之驕女》中飾演李慕白，他曾參與HBL甲組聯賽，中興國中棒球隊，百米最佳成績14.57秒壘球擲遠61M。吳霏是《聲林之王》選手，曾是撐竿跳國手，參與全中運拿過三座冠軍、並出戰亞青少賽，父親則是田徑教練。Nina是樂天桃猿啦啦隊成員，就讀台體大體育系碩二，曾是田徑隊，現為游泳教練。坂本宗華則是「大嘴巴」前團員。徐謀俊則參與過三立《我的青春沒在怕》的演出。另一個較讓人意外的是演技派的林昀希，沒想到她的體育細胞也很發達，她最擅長項目的是游泳，一個禮拜會去游泳池報到兩天，甚至還常上飛輪課。

王子在影片中表示，《全明星運動會》是非常棒的寓教於樂節目，他開玩笑說參加的原因是不喜歡讓第一季藍隊隊員弟弟邱宇辰「太囂張」。演過不少偶像劇的「宇宙」林思宇則希望再次找回運動場上努力拚搏的自己。