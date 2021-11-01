大陸女星秦嵐演活宮廷劇《延禧攻略》中溫柔、優雅的富察皇后，不只讓她演藝事業再攀高峰，秦嵐以此打開在台灣的知名度，秦嵐近年也陸續交出《怪你過分美麗》、《理智派生活》等作品，而秦嵐近期則在電視劇《突圍》中，飾演霸氣又幹練的職業女性，秦嵐也因此被網說是母老虎，對此，秦嵐聽完後也大方回應了。

有別於《延禧攻略》溫柔賢淑的白月光皇后，秦嵐在《突圍》中則挑戰新的角色，詮釋工作中強勢、幹練的職業女性，角色是要兼顧職場總編輯和家庭的人妻，秦嵐也調整她的詮釋方式，精準呈現雷厲風行的辦事風格、咄咄逼人的講話方式，以及自帶威嚴氣場。

秦嵐在劇中有不少潑辣又幹練的演出，她也因此被網形容是「母老虎」，對此，秦嵐一開始先強調：「當然沒覺得」，不過她下秒則笑說：「但確實有點像」，秦嵐誠實又幽默的回答在網上引發一陣熱議，微博還以「秦嵐回應被網友叫母老虎」而登上熱搜榜，可見話題超夯。

演技精湛的秦嵐，演出的角色相當多變，她除了在《延禧攻略》演活白月光皇后外，秦嵐今年初則在陸劇《理智派生活》全是30+（30歲以上）女性面對職場、人生、感情的體悟，秦嵐在劇中吐出不少經典語錄「一個名牌包我努力可以負擔得起，但是名牌包背後的生活我假裝不起」、「如果一個男人只是為了找我降低他的生活成本，我嫁他幹嘛？」也讓秦嵐憑著該戲再擁高人氣。