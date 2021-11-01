供應鏈缺料擴及智慧型手機生產出貨，兩大研調機構IDC及Canalys最新調研報告指出，原於上半年恢復年成長力道的全球智慧手機市場，第三季在包括在歐、美、中、亞太等地區的出貨表現全都呈現年減走勢，單季總量較去年同期衰退至少6％，來到3.25億～3.3億台，跌幅較原估的3％以下擴大。

品牌廠部分，三星仍以逾兩成市占位居第一，但出貨量年減逾一成。蘋果則因iPhone 13系列新機的發布、帶動舊款iPhone 12系列的銷售強勁反彈，市占增長超過兩個百分點、達15％，重回全球第二大。

不過，Canalys預期蘋果因其在供應鏈的供貨順序居前，加上亦較其它品牌具採購優勢，有機會在第四季拉下三星、站上全球第一大。

兩大研調機構皆認為，進入下半年後，除了延續全球晶片組供應短缺、其它相關元件缺料的影響外，中國的限電、國際物流狀況趨嚴峻等挑戰，都導致整體智慧手機出貨動能受限。各主要ODM廠對於第四季的出貨目標也多已下修，預估今年下半年整體智慧手機出貨量將難以維持年正成長走勢。