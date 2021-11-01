共機頻繁擾台，兩岸近40年來氣氛緊張，台中市議員黃健豪1日質詢時表示，種種跡象看來目前兩岸處在近40年最緊張的時刻，依民防法及相關法令，地方政府設有民防團及勤務管理科負責全民防衛動員等事項，若兩岸不幸發生衝突，市府應做好相關準備。民政局長吳世瑋表示，市府每年透過演訓召集辦理相關訓練，持續做好支援相關工作。

黃健豪質詢指出，不管美國對台政策如何承諾，也不管如果戰爭爆發美軍會不會支援，最現實的問題是只要兩岸軍事衝突，戰場一定會波及台灣這塊土地，雖然戰爭屬於總統、國防部權責，但日常的準備，及戰時第一時間的指揮工作、兵源徵召等，台中市府都要有應變方案。

黃健豪表示，民政局內設有勤務管理科、兵員徵集科等，負責全民防衛動員工作，平時配合災害防救法規定支援災害防救，但戰時就要支援軍事作戰及緊急危難，並維持公務機關緊急應變及國民基本生活需要，相關的戰備物資和人員整備，應該在這個時刻做一次盤點。

「萬一兩岸發生軍事衝突」，黃健豪強調，自己是一年的軍事義務役，也還未達除役年齡，到時候就會被徵召，如果走到全民被徵召的那一刻，希望民政局做好萬全準備。

民政局長吳世瑋表示，市府每年辦理2次「台中市全民防衛動員準備、戰力綜合協調及災害防救三會報」，其中第五作戰區（十軍團）的指揮官也會參加，模擬因應戰爭發生時的相關做法。

此外，備軍人教召工作，戰時收歸國防部統一指揮；至於備役替代役部分，市府每年透過演訓召集辦理相關訓練，持續扮演好支援相關工作。