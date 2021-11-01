克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic）在俄羅斯聖彼得堡公開賽男單決賽，以7比6（3）、4比6、6比4力退美國選手弗里茲（Taylor Fritz），生涯第二度在這項賽事奪冠。

33歲的西里奇曾在2011年於聖彼得堡拿過男單冠軍，這次相隔10年再度於幸運地帶走冠軍，而他似乎在俄羅斯出賽冠軍運都不錯，2014年和2015年則是在莫斯科封王，生涯4度在俄羅斯高舉冠軍盃。

靠著聖彼得堡這座冠軍，西里奇生涯累積在ATP巡迴賽擁有20座冠軍，是現役選手第6人，前5位依冠軍數順序為瑞士費德勒（Roger Federer）103座、西班牙納達爾（Rafael Nadal）88座、塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic）85座、英國莫瑞（Andy Murray）46座、阿根廷迪波卓（Juan Martin del Potro）22座。

弗里茲上周四才歡慶24歲生日，帶著壽星好運一路晉級到聖彼得堡男單決賽，決勝第3盤雖然有過破發點，可惜沒能破發，而是被西里奇救下，隨後雙方4比4平手時，西里奇把握弗里茲雙發失誤而破發得手，並在自己的發球局邁向勝利。