房價高漲，想買房對一般人來說越來越難，有網友舉出內政部最近公布的今年房價指數表示，第三季房價指數漲到飛天，好奇詢問最近房價突然暴漲，到底是發生什麼事了？貼文一出引起熱議，有網友回應「20年經濟最好，不漲才奇怪」，還有人無奈感嘆「台灣的經濟成長，只有房價會讓你有感」。

一名網友昨(31)日在《PTT》貼出內政部最近公布的今年房價指數表示，第三季突然整個暴漲，而且漲到誇張，他不解「最近有發生什麼大事嗎？怎麼突然房價就暴漲了？」並指出難道是因為疫情變好了，但是疫情變差的時候房價也在漲，只是沒有像現在這樣暴漲而已，不知道到底是甚麼原因。

民國110年第一季至第三季的全國房價可能成交指數，從第二開始直線飆升。（圖／截自內政部不動產資訊平台）

根據內政部不動產資訊平台，民國110年第一季至第三季的全國房價可能成交指數，從第二季開始直線飆升，從原本的不到130漲到將近135，原PO質疑，「漲成這樣，差一季買房的人應該直接虧了好幾百萬了吧？」

貼文一出馬上引起熱烈討論，網友紛紛回應「這政府還說物價沒漲，人一生花費最多的東西漲那麼多」、「也才差一季，就直接漲到飛天，真的很誇張很扯」、「有買房恐慌症了」。

有網友諷刺的說「房地合一2.0直接轉嫁下一手」、「房市三箭射到囉，到民眾頭上就是了」、「20年經濟最好，不漲才奇怪」、「台灣的經濟成長，只有房價會讓你有感」；也有人認為「泡沫要破的前兆」、「你先買，我OK」、「當年SARS後也是漲，沒有墜崖」。