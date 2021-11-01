天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，無線化為改善元宇宙使用者體驗與推升硬體成長的關鍵，採用最新Wi-Fi規格為頭戴顯示器改善無線化體驗的基本要求，研判2022年臉書（Meta）、蘋果與Sony的新款頭戴顯示器均配備Wi-Fi 6／6E，九大供應商長線值得留意。

Meta在2021年虛擬實境（VR）裝置出貨量達900萬部，最受歡迎的Oculus Quest系列均採用最新Wi-Fi規格，以支援無線技術Oculus Air Link。天風國際指出，Meta預計元宇宙十年內使用者將達10億人，Wi-Fi供應鏈將顯著受惠於此趨勢，建議旗下客戶近期可關注過去數周修正較大相關供應商，海內外業者包括：Skyworks、Qorvo、卓勝微電子、立積、Murata、TDK、璟德、晶技與泰晶科技等。

目前頭戴顯示裝置成長最大挑戰之一，是需跟PC有線連結故使用不便，郭明錤認為，無線化可提升頭戴顯示裝置的使用便利性，並改善沉浸式體驗。Meta為全球最大VR裝置供應商，預計2021年出貨量達900萬部，為能改善無線化體驗並推升出貨量，大部分無線頭戴顯裝置均會配備當下最新的Wi-Fi規格，天風國際預測，大部分在2022年推出的無線頭戴顯示裝置，將會配備Wi-Fi 6／6E。

郭明錤預測，Meta、蘋果與Sony為2022年元宇宙裝置市場影響力最大的品牌。Meta、蘋果與Sony將分別在2022年下半年、2022年第四季與2022年第二季推出新款頭戴顯示器裝置；Meta與蘋果的新機型均支援Wi-Fi 6E，Sony的PS 5 VR裝置支援Wi-Fi 6。

因最新Wi-Fi規格為頭戴顯示器無線化體驗的基本要求，故Wi-Fi供應鏈長期將顯著受惠於此趨勢，包括Wi-Fi晶片、射頻前端、LTCC與無線路由器。