美聯社與NORC公布10月最新美國民調，65％受訪民眾認為美國經濟不好，僅35％認為良好，比率低於9月的45％，回到1月和2月新冠疫情肆虐時水準附近。

主要是全球供應鏈瓶頸衝擊美國消費品的供應，加上汽油等物價持續攀升，已影響到民眾對經濟的看法。

美股財報意外強勁 持續關注缺料與通膨問題
FLI看壞景氣 近期宜審慎布局
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