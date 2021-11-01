民調顯示10月美國人看好經濟比率下滑至35％ 19:532021/11/01 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美聯社與NORC公布10月最新美國民調，65％受訪民眾認為美國經濟不好，僅35％認為良好，比率低於9月的45％，回到1月和2月新冠疫情肆虐時水準附近。 主要是全球供應鏈瓶頸衝擊美國消費品的供應，加上汽油等物價持續攀升，已影響到民眾對經濟的看法。 美股財報意外強勁 持續關注缺料與通膨問題 FLI看壞景氣 近期宜審慎布局 #比率 #民調顯示 #美國人 #好經濟 #美聯社 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》英10月商業信心略降 仍穩高位 12:332021/11/01 財經 《國際經濟》連9個月擴張 日10月製造業PMI增幅創半年新高 10:172021/11/01 財經 供需皆弱 陸製造業PMI續降 04:102021/11/01 全球財經 陸10月財新製造業PMI 攀四個月最高 10:412021/11/01 財經 大陸外交部：歧視華裔成為美國社會長期存在的頑疾毒瘤 18:092021/11/01 兩岸 《國際經濟》COP26登場 拜登將宣傳美國史上最大氣候投資案 16:142021/11/01 財經 《國際金融》美股期貨小漲 緊盯財報、聯準會決議、就業報告 16:482021/11/01 財經 《國際經濟》13個月最低 韓10月製造業PMI缺料沒動力 11:082021/11/01 財經 環時：衝著F35大舉部署亞太 陸新航母艦載機FC31來了 11:502021/11/01 軍事 Fed縮債前 新興市場債先蹲後跳 04:102021/11/01 投資理財 預期未來一季原油市場供不應求 法人：油價明年首季仍高掛 04:102021/11/01 投資理財 財經熱門新聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 「斷鏈」危機拖垮全球經濟 美官員1句揭殘酷實情 - 財經 美工程師點台積電3大缺點長文引熱議 公司晚間回應了 - 財經 - 中央社 愛之味創辦人、耐斯集團總裁陳哲芳病逝 享壽81歲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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