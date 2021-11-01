美聯社與NORC公布10月最新美國民調，65％受訪民眾認為美國經濟不好，僅35％認為良好，比率低於9月的45％，回到1月和2月新冠疫情肆虐時水準附近。

主要是全球供應鏈瓶頸衝擊美國消費品的供應，加上汽油等物價持續攀升，已影響到民眾對經濟的看法。