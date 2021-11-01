物價上揚，蔬菜價格飆漲，縣議員賴燕雪等人擔心會波及免費營午餐供應，如果吃不夠、吃不好，都影響發育中的孩子成長；縣長林明溱表示，將視情況調整營養午餐費用，目前每餐38元，考慮調高到45元。

南投縣議員賴燕雪、陳翰立、廖梓佑、葉仁創、陳宜君及王秋淑等人，1日在縣議會聯合總質詢，對縣府核實編列預算表示肯定，但也擔心現在物價普遍上揚，蔬菜價格居高不下，是否會影響學校營養午餐供應的質量；還有許多家長反映，孩子在學校的午餐菜色欠佳。

賴燕雪指出，過去資源開發基金收入，動輒編列10多億元，這2年沒有風災水患，河川疏濬砂石量減少，明年資源開發基金盈餘繳庫目標，降至2億2000萬元，符合實際情況，但是，由於資源開發基金是是免費營養午餐財源，而且，現在物價上揚，恐怕將影響營養午餐供應的品質。

林明溱表示，南投縣國中、小學及公立幼兒園學生，享有免費營養午餐，由於物價上揚，他會視情況考慮調整費用，也不會因為資開發基金的經費來源減少，而影響營養午餐的菜色。

林明溱表示，縣府正在尋找財源，從明年開始，將營養午餐費用調高，每餐從目前的38元提高到45元，讓學生吃好吃飽、營養足夠，精神好才能專心上課學習，而且，學生免費營養午餐，也會持續供應，請家長不必擔心。

縣府教育處表示，目前學校營養午餐每人每餐38元，1年營養午餐費用支出約3億元，受惠師生人數約7萬4000人。