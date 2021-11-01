美國政府捐贈給台灣的第2批莫德納疫苗150萬劑，1日運返抵桃園機場。（陳麒全攝）

美國政府捐贈給台灣的第2批莫德納疫苗150萬劑，由中華航空公司全貨機運載於下午1時43分返抵桃園機場。（陳麒全攝）

美國政府捐贈給台灣的第2批莫德納疫苗150萬劑，1日運抵桃園機場，衛福部長陳時中（左）、外交部次長曾厚仁（右）以及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（中）一起至華儲發表談話。（陳麒全攝）

美國政府捐贈給台灣的第2批莫德納疫苗150萬劑，1日運返抵桃園機場，衛福部長陳時中（右六）、外交部次長曾厚仁（右五）、以及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（左六）一起至華儲與疫苗合影。（陳麒全攝）

美國政府捐贈給台灣的第2批莫德納疫苗150萬劑，1日運抵桃園機場，地勤人員完成通關作業後，將7盤疫苗被拖置華儲進行拆裝查驗作業。（陳麒全攝）

花博疫苗接種站為第二劑AZ民眾施打疫苗，有民眾打疫苗時疼痛緊閉雙眼。(陳俊吉攝)

花博疫苗接種站，替預約接種第二劑AZ民眾施打疫苗。(陳俊吉攝)

花博疫苗接種站，替預約接種第二劑AZ民眾施打疫苗。(陳俊吉攝)

台北101晚間在大樓外牆點燈打出「感謝美國相挺」、「情誼堅若磐石」、「攜手合作抗疫」、「THANK YOU」等字樣，感謝美國在疫情期間一路相挺。（劉宗龍攝）

台北101晚間在大樓外牆點燈打出「感謝美國相挺」、「情誼堅若磐石」、「攜手合作抗疫」、「THANK YOU」等字樣，感謝美國在疫情期間一路相挺。（劉宗龍攝）

美國政府捐贈給台灣的第2批莫德納疫苗150萬劑，1日由中華航空公司全貨機運載於下午1時43分返抵桃園機場，衛福部長陳時中、外交部次長曾厚仁、以及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅等人一起至停機坪接機。孫曉雅表示，美國對台的支持堅若磐石。

美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、外交部政務次長曾厚仁等一行人，1日下午在桃機公司等相關單位陪同下，前往507機坪接機。

華航特別調派台北飛往美國芝加哥的全貨機接運疫苗，回程時以CI-5239航班先增飛一個美國國內航段，從芝加哥前往肯塔基州路易斯維爾，完成裝載疫苗溫控箱後，再經由阿拉斯加安克拉治返回桃園機場，班機回程抵達時間也因多了個航段，從原定1日凌晨延後至下午1時43分。

地勤人員在班機停妥後，將放置於貨艙的7盤疫苗卸下完成通關作業，孫曉雅、陳時中與曾厚仁等人，也在機坪上手拿出字板與疫苗合影留念，見證美國疫苗再度運送抵台的時刻，一行人隨後進入華儲，視察了解溫控櫃裝入冷鏈貨車的情形。

孫曉雅在華儲進口倉作業區致詞表示，美國在台協會非常高興促成由美國政府捐贈台灣人民的150萬劑莫德納疫苗運抵台灣，能在6月份所捐贈的250萬劑疫苗之後再增加捐贈劑量，美國對此感到驕傲。

她說，這些疫苗捐贈展現了對台灣的承諾，台灣是個具有活力的民主社會、美國重視的夥伴及可信任的朋友。夥伴會支持彼此，特別是在困難的情況之下，美國對台灣的支持堅若磐石，不論是透過疫苗捐贈或其他方式皆然。

孫曉雅指出，疫情帶來史無前例的挑戰，但美國與台灣同心協力克服疫情，證明只要雙方合作就有辦法面對共同的挑戰。在過去幾年來，美國在台協會和台灣形容雙方關係是「真朋友真進展」。這的確是她來到台灣上任三個月以來的真實感受。今天的疫苗捐贈是又一次雙方友好關係的絕佳例證。

陳時中致詞表示，感謝美國政府贈送的150萬劑莫德納疫苗，在6月20日國內疫情正在爆發時，美國政府非常積極排除萬難，很快的就運送250萬劑的疫苗，讓台灣在最初步缺乏疫苗的時候，可以開始佈建疫苗施打，感謝拜登政府非常的「真朋友」，讓大家非常感激。

曾厚仁致詞表示，美國政府在關鍵時刻向台灣伸出援手，可說是「患難見真情」，這次第二度捐贈台灣150萬劑的疫苗，累計達400萬劑，更彰顯台美堅實的友誼，跟民主國家彼此的關懷，美國不僅是台灣在國際上最重要的盟友，雙方也是共享自由民主價值的堅實夥伴，希望在既有的深厚基礎上，持續深化台美在全球合作夥伴的關係。

晚間，台北101在大樓外牆點燈打出「感謝美國相挺」、「情誼堅若磐石」、「攜手合作抗疫」、「THANK YOU」等字樣，感謝美國在疫情期間一路相挺。