美海軍驅逐艦裝設專用於對付無人機的雷射武器

美國近來除了在南海與英、日兩國進行2次聯合演習之外，對大陸沿海的動作亦逐增多。大陸智庫消息透露，除了在日前次大型海洋調查船前往東沙群島東南海域進行快速測繪作業外，一艘配備有雷射武器的柏克級導彈驅逐艦杜威號(USS Dewey DDG-105)也進入東海收集訊息。大陸軍事專家認為，杜威號曾使用低功率雷射武器擊落10架無人機的紀錄，這次進東海可能想要進行一次實戰。

據《多維新聞鄉》報導，在中美持續角力下，美國海軍在東海又有最新舉動。美海軍首艘「雷射艦」杜威號驅逐艦26日現身東海，組織艦員進行視覺資訊收集等訓練，多名艦員使用照相機、攝影機等設備對著海面拍攝。

報導說，杜威號配備有被稱為「奧丁」（ODIN）的雷射武器，是美國海軍首艘配備雷射武器的驅逐艦。該艦在9月抵達日本橫須賀軍港，加入美國海軍第7艦隊。當時美軍官員曾表示，杜威號驅逐艦提供的作戰能力與殺傷力讓第7艦隊可以捍衛美國與盟友利益。

大陸軍事專家杜文龍表示，該艦之前有使用低功率武器擊落10架無人機的記錄，此次有可能是想進行一次實戰。

另外大陸智庫南海戰略態勢感知計畫平臺發佈的消息指出，10月25日至26日，美海軍瑪麗．西爾斯號海洋測量船前往東沙群島東南海域進行了一次快速測繪作業，27日駛離至巴士海峽附近。

針對美國在中國周邊海域動作不斷，中國外交部指稱，美方持續在南海和中國周邊興風作浪、炫耀武力，人為挑動地緣政治對抗，充分暴露了美國是地區和平穩定破壞者、團結合作攪局者、麻煩製造者的真實面目。