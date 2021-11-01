「桃園市民卡是全台最好用、最成功的市民卡！」鄭文燦說，市民卡發行6年來力推「多卡合一」，功能不斷擴充，已有超過30種功能。(蔡依珍攝)

「桃園市民卡是全台最好用、最成功的市民卡！」鄭文燦說，市民卡發行6年來力推「多卡合一」，功能不斷擴充，已有超過30種功能。(蔡依珍攝)

「桃園市民卡是全台最好用、最成功的市民卡！」鄭文燦說，市民卡發行6年來力推「多卡合一」，功能不斷擴充，已有超過30種功能。(蔡依珍攝)

桃園市民卡發行滿6周年，突破173萬張，市長鄭文燦1日宣布擴大發卡對象，增加「外籍人士敬老卡」，並和桃園在地的百貨商場業者推出總價值超過百萬的三重送，除了有搭配周年慶專屬優惠，消費滿100元還能抽Gororo，下載市民卡APP更有刮刮樂抽好禮，一同為市民卡慶生。

「桃園市民卡是全台最好用、最成功的市民卡！」鄭文燦說，市民卡發行6年來力推「多卡合一」，功能不斷擴充，已有超過30種功能，因有身分識別，不能複製或一人多張，是扎實的173萬張，使用超過5億次，希望未來人手一卡，成為桃園市政府服務的入口網站，提供更便民的服務。

鄭文燦說，外籍人士長期在台耕耘，應視為城市的一份子，宣布擴大發卡對象，開放持有永久居留證，且居留地為桃園的65歲以上外籍人士，申辦外籍人士敬老卡，一樣每月有800點，可用於乘車、運動中心公益時段等優惠，他也發出首張給在南崁住了16年、台美商會資深顧問沙蕩。

鄭文燦也說，65歲以下的外籍人士，不限年紀同樣也能以聯名卡方式申請一銀或聯邦銀行的市民卡，折扣和一般市民卡差距不大，希望早日實現無零錢商圈。他提到市府會持續規畫好康活動，像是搭配中央五倍券就有「數位桃園1000＋」加碼活動，不論是綁定悠遊卡或台灣Pay的市民卡，限額內都可享超過1000元回饋。

資科局長余宛如表示，桃園市民卡已達成發卡對象擴大外籍外縣市人士、線上線下合作優惠通路年年增加、實名制防疫最佳利器、振興加碼專屬桃園市民回饋、公共服務繳地方稅更數位化、市府與企業合作推眾多好康優惠等6項里程碑。

資科局提到，市府為歡慶桃園市市民卡發行6週年，邀請桃園在地百貨商場共襄盛舉，推出價值百萬好禮的三大系列活動。

第一重活動「市民卡百貨週年慶專屬優惠」，即日起至12月15日止，憑市民卡至指定百貨商場（包括統領廣場、桃園ATT筷食尚、新光三越桃園站前店、新光三越大有店、SOGO百貨中壢店、JC PARK、桃園遠百）消費滿額，即享市民卡特殊禮遇、市民卡來店禮等專屬優惠，還可參加市民卡靠卡抽FUJI愛沙發按摩椅的抽獎活動。

第二重活動「卡友桃園消費滿百抽Gogoro」，市民卡卡友12月31日前持卡於桃園地區消費滿百後，至市民卡主題網站或市民卡APP登錄消費發票指定資訊，即可參加Gogoro VIVA XL電動機車（1台）、Gogoro Eeyo 1智慧電動單車（2台）及多項家電等抽獎活動；另於桃園地區指定商場（迷客夏、大潤發、愛買、家樂福）使用市民卡APP參加集章活動，累積足夠章數，即可兌換100元提貨券、限量飲品等活動好禮。

第三重活動「下載市民卡APP參加刮刮樂抽獎」，12月31日前，民眾只要下載市民卡APP並登入，即可參加刮刮樂、拉霸等抽獎遊戲，有機會抽中百貨商品劵、超商購物金、超商飲品點心等多項好禮。更多活動詳情，請上「桃園市市民卡主題網站」（網址：https：／／card.tycg.gov.tw）或下載桃園市市民卡APP查詢。