高雄城中城大火死傷慘重，高市府工務局長蘇志勳、消防局長李清秀相繼請辭獲准，行政調查報告公布後，工務局1日召開考績委員會針對三大疏失究責，遭懲處名單共有4人，包含前任處長、現任處長、課長及工程員等，皆予以記過處分，另外，除了9月剛到職的現任建管處長外，其餘3人皆調離主管職。

高市府工務局表示，根據行政調查報告顯示，工務局人員迄今未評估研議公告高雄15層以下集合住宅辦理公共安全申報，且跨機關行政聯繫不足，未持續積極輔導既有公寓大廈成立管委會。工務局1日上午召開考績委員會，追究涉未積極執行人員的行政責任。

工務局指出，此次懲處名單共有4人，包含前任處長、現任處長、課長及工程員等，皆予以懲處記大過1次至申誡2次，其中主管人員除了今年9月剛由養工處調至建管處的現任處長之外，其餘3人皆調離主管職。

工務局強調，城中城火災事件已深切檢討，對於相關人員未能積極任事的行政缺失已予以懲處，並於1日已公告8層以上未達16層且建築物高度未達50公尺的集合住宅(H-2類組)自2023年1月1日起，應依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定執行，且預告「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案等，加強高市老舊公寓大廈公共安全管理，確保市民生命財產之安全。

高雄城中城工務局懲處考績委員會