台北市長柯文哲標榜精實管理，曾說政府的錢都是人民血汗錢，不好好運用，造成浪費比貪汙更嚴重，議員許家蓓1日指出，市警局預算多年來未考慮市場行情核實編列，出現「要五毛給一塊」狀況，編列單價500元預算買防護型噴霧器，結果決標價格僅250元，恐怕會排擠其他預算。警察局長楊源明對此回應，將全面檢討、重新檢視。

市府各機關單位將明年預算送交議會審查，許家蓓今在議會警衛部門質詢揭露，警局每年編列義警、民防及守望相助隊團體意外險經費，去年編列採購單價150元，決標單價僅38元，今年採購單價雖然下修到110元，但決標單價也只有36元。

不僅如此，許家蓓進一步指出，員警使用的防護型噴霧器，採購單價編500元，結果250元就買到了，另去年警局編列藍芽印表機預算單價為每台1萬4582元，決標單價只要6615元，警局分別在2015年、2018年及2019年編預算買印表機，決標價皆落在6825至7203元，但去年仍編了1萬4000元的採購單價。

許家蓓說，警局歷年預算編列沒有訪價，未考慮市場行情及歷年決標金額，才會一再發生「要五毛給一塊」，可能因此會排擠其他預算，痛批基本功都沒做好。

對此，楊源明回應，將全面滾動式檢討、檢視預算編列，落實對採購物品訪價；警局補充說明，由於印表機廠商低價搶標，才造成預算比採購費用高出許多。