馬國要課企業暴利稅 吉隆坡股市重挫 19:472021/11/01 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吉隆坡綜合指數周一下跌2％收1530.92點，是亞太表現最差股市，因為政府宣布明年向企業課徵一次性暴利稅而打擊市場信心。 馬來西亞財長扎夫魯上周五發表2022年預算案，財政支出逾3320億馬幣以振興經濟，為增加政府稅收而宣布包括暴利稅等幾項措施。凡企業獲利逾1億馬幣，明年稅率從24％大幅調高至33％，讓人擔心影響企業獲利。 傳承部落音樂 7大企業巨頭力挺 恐慌與貪婪指數走升 台股平衡型基金成避風港 #暴利 #馬幣 #企業獲利 #吉隆坡 #馬國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場波動大 平衡基金抗震 04:102021/11/01 投資理財 台壽推網投投資型年金險 首創自動平衡 04:102021/11/01 專題周報 萬物皆漲投資術 把荷包變大 04:102021/11/01 生活新聞 聯嘉光電 獲華人公益企業金傳獎 04:102021/11/01 財經要聞 企業財報利多激勵 美股創新高 18:142021/11/01 財經 女性出頭天典範 一銀女性主管逾半 04:102021/11/01 財經要聞 全球景氣復甦 台灣出口熱絡助企業獲利 19:032021/11/01 財經 COP26登場全球矚目 氣候議題熱 永續基金市場追捧 04:102021/11/01 投資理財 SAP強化台灣合作夥伴生態系 攜手開拓智慧企業商機 10:102021/11/01 財經 拜登：G20達成多項協議 美國展現實力 06:062021/11/01 國際 元大期 首創企業降波建模 04:102021/11/01 證券．權證 財經熱門新聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 「斷鏈」危機拖垮全球經濟 美官員1句揭殘酷實情 - 財經 美工程師點台積電3大缺點長文引熱議 公司晚間回應了 - 財經 - 中央社 愛之味創辦人、耐斯集團總裁陳哲芳病逝 享壽81歲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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