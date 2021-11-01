吉隆坡綜合指數周一下跌2％收1530.92點，是亞太表現最差股市，因為政府宣布明年向企業課徵一次性暴利稅而打擊市場信心。

馬來西亞財長扎夫魯上周五發表2022年預算案，財政支出逾3320億馬幣以振興經濟，為增加政府稅收而宣布包括暴利稅等幾項措施。凡企業獲利逾1億馬幣，明年稅率從24％大幅調高至33％，讓人擔心影響企業獲利。