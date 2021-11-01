東南亞各國歷經今夏變種病毒造就的另一波疫情後，近日政府陸續放寬防疫限制，激勵製造業復甦。馬來西亞、越南、泰國製造業都在10月恢復成長，印尼製造業更締造10年多來最大成長，唯獨緬甸製造業持續萎縮。

研究機構IHS Markit最新調查顯示，馬國10月製造業PMI達到52.2點，與9月的48.1點相比象徵產業恢復成長，並達到今年4月以來最高點，主因是政府解封後工廠陸續復工。10月製造業生產指數也突破象徵榮枯分水嶺的50點，是過去6個月來首例。10月製造業新訂單指數更創下今年4月以來最高點。

然而，全球供應鏈混亂及通膨升溫讓馬國製造業持續面臨成本壓力，使10月製造業輸出價格指數衝上今年4月以來最高點。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「市場供需依舊失衡，且這般情形還會持續一段時日，對製造業成長形成阻礙並加重價格壓力。」