《美麗島電子報》公布的「誰最適合擔任下屆總統」民調出爐，新北市長侯友宜位居第二。（葉德正攝）

《美麗島電子報》今(1日) 公布「誰最適合做我們下一屆總統」民調，結果顯示，副總統賴清德拔得頭籌，有25.5%民眾選擇賴清德；新北市長侯友宜則以23%位居第二。不過，在信任度的部分，則是侯友宜位居榜首，領先賴清德與桃園市長鄭文燦。

根據《美麗島電子報》公布的「誰最適合做我們下一屆總統」民調結果顯示，賴清德25.5%，較8月時增加0.4個百分點；侯友宜23%，較8月增加0.1個百分點；台北市長柯文哲14.2%，較8月下跌1.7個百分點、國民黨主席朱立倫9%，較8月增加3.1個百分點；桃園市長鄭文燦6.4%，較8月減少2個百分點；另外有21.8%民眾未明確回答。

《美麗島電子報》也通過政黨傾向進行交叉分析，指泛藍民眾有40.5%認為侯友宜最適合擔任下屆總統，其次是朱立倫28.8%、柯文哲10.4%；泛綠民眾有53.5%認為賴清德最適合，其次是侯友宜11.7%、鄭文燦11.2%：民眾黨支持者57.8%認為柯文哲最適合、其次侯友宜19.3%。而中立民眾26.2%認為侯友宜最適合，其次賴清德14.7%、柯文哲14.6%。

同時，《美麗島電子報》也針對這些政治人物和蔡英文總統進行信任度調查，結果顯示，侯友宜以73.1點的信任指數拔得頭籌，信任度81.6％、不信任度11.2％；賴清德為59.8點，信任度61.7％、不信任度28.5％；鄭文燦為58.3點，信任度55.1％、不信任度27.6％；蔡英文為51.3點，信任度53.3%、不信任度41%，柯文哲為49.5點，信任度50.5％、不信任度41.2％；朱立倫42.3點，信任度38.2％、不信任度50.2％。