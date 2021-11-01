立委陳柏惟罷免通過後，台灣政壇最為關注的話題，就是將於12/18舉行的四項公投。國民黨前青年部主任陳冠安1日也透露一份大數據資料顯示，以關鍵字「公投」的影響力分數來看，一二名分別是40337分的羅智強、19327分的蔡英文，他直言，羅智強竟以2倍的差距，直接壓過下達全黨動員軍令狀的蔡英文，顯然綠營戰術無效。對此，羅智強也透過臉書回應。

陳冠安1日在臉書發文指出，以關鍵字「公投」的影響力分數來看，前五名分別是40337分的羅智強、19327分的蔡英文、5376分的賴清德、5148分的趙少康，和3950分的江啟臣。而從影響力分數來看，發動凱道夜宿的羅智強，竟以2倍的差距，直接壓過下達全黨動員軍令狀的蔡英文。羅以實體活動帶動龐大網路聲量的戰術，確實無愧藍營空戰總司令的稱號，也讓綠營側翼這兩天，指稱人氣不旺的戰術顯得無效。

對此，羅智強1日透過臉書回應，蔡英文5800萬的豪華說明會，臉書影響力分數竟然只有被綠營笑寒酸的羅智強凱道夜宿的一半不到，也難怪民進黨的側翼打手們，要群起圍攻他了，又酸又笑又盯梢，花招百出，讓人笑掉大牙。

藍綠網路聲量。(圖/翻攝自 陳冠安臉書)

羅智強直言，一個窮到只剩下「抗中保台」、「造謠抹黑」的民進黨，全黨打他一個，也真的是夠悲哀的了。