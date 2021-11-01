國民黨彰化縣黨部上月初遭法院拍賣，以高出底價1300多萬元拍出，黨工們未來在何處辦公，新任縣黨部主委蕭景田強調，確定將搬遷到位在員林市後火車站新生路上的員林市黨部大樓合併辦公，也不排除另外租用合適的小坪數單位供彰化市黨部使用。

國民黨主席朱立倫上月5日上任後於同月18日宣布新人事，其中彰化縣黨部主委由彰化縣農會理事長蕭景田接任，本月5日將正式布達，朱立倫也將親自南下彰化出席交接儀式；活動將在彰化縣黨部現址舉辦，預料也將是縣黨部最後一次舉辦大型的黨部活動。

蕭景田表示，黨部主委最主要在於扮演溝通與協調的橋樑，接任後立刻要為明年2022五合一選戰備戰，最重要的是縣長連任、議會席次過半且議長連任，至於鄉鎮長、代表會和村里長等基層選舉，提名人選非常重要。

蕭景田說，除了現任優先，許多具挑戰性的選區，若有黨員同志願意挑戰將予以協助鼓勵，部分區域考量選民結構，採無黨籍參選可能更好選，那就不會勉強提名，也不排除結合親民黨、民眾黨等泛藍政黨，跨黨推出人選，以爭取更多泛藍、中間選民的支持。

國民黨財產遭凍結，近年積欠基層黨工薪資與退休金，基層人事大幅精簡縮編，黨部主委也改為義務性無給職；蕭景田說，彰化縣黨部建物點交遷出後，幾經考量，縣黨部、黃復興縣支黨部，都將與員林市黨部合併辦公，原本位在縣黨部一樓的彰化市黨部，將另外租用月租金約在1萬元以內的處所供辦公使用。未來大型黨部組織活動，都將採租借場地方式辦理。