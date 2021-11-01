桃園市立圖書館景雲分館1日正式開幕，館內以海洋書籍為主，館藏書籍達2萬冊。（蔡依珍攝）

桃園市立圖書館景雲分館1日正式開幕，館內以海洋書籍為主，館藏書籍達2萬冊。（蔡依珍攝）

桃園市立圖書館景雲分館1日正式開幕，館內以海洋書籍為主，館藏書籍達2萬冊。（蔡依珍攝）

斥資1.2億元的桃園市立圖書館景雲分館，1日正式開幕，不但外觀仿馬祖傳統建築立面方形開窗方式，融入在地文化特色，館內更以海洋書籍為主，館藏書籍達2萬冊，並在開幕前間，於多元文化區舉辦微型藻礁特展、兒童閱覽區故事姊姊說著海洋故事等，歡迎大家一起來體驗兼容並蓄的海洋風圖書館。

市長鄭文燦說，景雲圖書分館位於大湳社福館1、2樓，面積約570坪，總經費約1億2千萬，以智慧圖書館規格建置，藏書約2萬冊，具有多元設施，包括自動借書系統、兒童閱覽區、樂齡區、漫畫區、期刊報紙區、多元文化區、檢索區、上網區、筆電區、影音觀賞區、討論室、研習室等分齡分眾閱讀空間外，並設有73席寬敞舒適的自修室，尤其還有3個討論室開放學生、社團、地方團體等借用，景雲分館未來將成為八德區閱讀、研討、文化活動的重要空間。

鄭文燦說，景雲圖書分館開幕是八德建設的里程碑，館方特別以海洋文化為主題，舉辦微型藻礁特展、海洋故事、海洋生態芳療講座、市集等活動，邀請市民一同關心海洋生態。

鄭文燦也說，八德區原有大湳圖書分館、八德圖書分館、兒童玩具圖書館3座圖書館，除景雲分館開幕外，也將要設置約500坪的八德三號社會住宅分館，將會是擁有大落地窗且綠意盎然的閱讀空間，未來永豐一號社會住宅落成後，內部也將設置親子館、圖書館與市民活動中心，因此八德區未來將有6座圖書館。強調自己上任後包括桃園市立圖書館總館，總計規畫建置大小圖書館共22座，致力增加圖書館的可及性，讓鄉親不用出遠門，就能體驗誠品質感般的享受。

鄭文燦也提到，景雲圖書分館為市府推動北景雲計畫的一部分，其擁有八德國民運動中心、桃園市大湳社福館、大湳消防分隊3大建築，容納7大複合核心設施，包括國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心、公托中心、日照中心、圖書館及地下停車場等多元設施，其中停車場提供約453席汽車、241席機車停放空間，提升鄉親至大湳市場採買便利性，目前除了已啟用的大湳消防分隊及八德國民運動中心，大湳森林公園、大湳埤塘生態公園、桃漾館等建設也將陸續落成，將使八德成為桃園的新亮點。